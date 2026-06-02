У высокопоставленных российских чиновников нашли шпионские программы на телефоне

ФСБ вскрыла схему внедрения шпионских программ в телефоны высокопоставленных чиновников

Сотрудники ФСБ вскрыли схему внедрения шпионских программ в телефоны высокопоставленных российских чиновников. Об этом пишет РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 272 («неправомерный доступ к компьютерной информации») и 273 («создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») УК РФ.

В ведомстве установили, что иностранным спецслужбам удалось внедрить в телефоны российских чиновников вредоносное программное обеспечение, которое давало доступ к перепискам, контактам, геолокации, телефонным разговорам и даже видеоконтролю обстановки вокруг устройства.

В этой операции участвовали спецслужбы нескольких стран. Информацию со смартфонов снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.

Ранее Краснодарский краевой суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима уроженца Крыма, который с помощью специального оборудования собирал и передавал украинской разведке аудиозаписи радиообмена сотрудников спецслужб, а также сотрудников охраны стратегического предприятия, расположенного на территории Краснодарского края.