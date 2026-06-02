Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 2 июня 2026Силовые структуры

Полиция нагрянула в российский аграрный университет

В Екатеринбурге полиция нагрянула в Уральский государственный аграрный университет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге полиция нагрянула в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Об этом пишет Е1.RU.

По данным издания, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела в институте экономики, финансов и менеджмента. Дело связанно с «мертвыми душами» в институте, рассказал собеседник Е1.RU. Сейчас на месте работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу.

Это уже второй обыск в УрГАУ за 2026 год. Первый раз борцы с коррупцией пришли в вуз 3 февраля. Тогда задержаний не проводилось. При этом нескольким сотрудникам аграрного вуза выдали повестки на опрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    В России усилят борьбу с фейковыми водительскими документами

    В США обвинили Зеленского и Запад в обречении украинцев на страдания

    На Украине после массированного удара предрекли бегство киевлян из города

    Россиянин разгромил десятки BMW и Range Rover

    Кандидат на пост генсека ООН посетит Россию

    Мужчина принял укус ядовитой змеи за царапину и чудом выжил

    Сроки запуска российской «Луна-31» запланировали

    Стилистка призвала проверять одну деталь на джинсах перед покупкой

    Названы использовавшиеся для шпионажа в России международные IТ-корпорации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok