Полиция нагрянула в российский аграрный университет

В Екатеринбурге полиция нагрянула в Уральский государственный аграрный университет

В Екатеринбурге полиция нагрянула в Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ). Об этом пишет Е1.RU.

По данным издания, обыск проходит в рамках возбужденного уголовного дела в институте экономики, финансов и менеджмента. Дело связанно с «мертвыми душами» в институте, рассказал собеседник Е1.RU. Сейчас на месте работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по городу.

Это уже второй обыск в УрГАУ за 2026 год. Первый раз борцы с коррупцией пришли в вуз 3 февраля. Тогда задержаний не проводилось. При этом нескольким сотрудникам аграрного вуза выдали повестки на опрос.