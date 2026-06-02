Случайная смерть россиянки на глазах у трехлетнего сына попала на видео

Камера видеонаблюдения сняла последние минуты жизни россиянки после случайного конфликта

Случайная смерть жительницы Хабаровского края на глазах у трехлетнего сына попала на видео. Кадры последних минут жизни россиянки сняла камера видеонаблюдения, их публикует Mash.

На выложенных кадрах видно, как на женщину с ребенком внезапно нападает другая россиянка. После конфликта пострадавшая направляется к лавке, видео обрывается, и на следующих кадрах уже видно, как она лежит на земле без признаков жизни, а над ней склонились очевидцы.

Утверждается, что у женщины был порок сердца, и ее ждала плановая операция. Состояние ее здоровья не вызывало у врачей опасений. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее появились новые подробности о смерти российского выпускника в день последнего звонка.