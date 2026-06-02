Криминальный авторитет из российского региона в одних трусах попал на видео в особняке

В Ульяновской области задержан криминальный авторитет за взяточничество

В Ульяновской области полицейские задержали криминального авторитета, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России и предоставили оперативное видео задержания.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые взламывают кувалдой входную дверь в особняк. В коридоре их встречает хозяин в одних трусах. Его кладут на пол и надевают наручники. Показан интерьер особняка, статуэтки, спальня, книга «Ульяновская братва».

59-летний житель Ульяновска, по данным МВД, является основателем и лидером организованной преступной группировки и имеет весомый авторитет в криминальной среде. Он, как выяснили правоохранители, предложил своему 25-летнему знакомому, находящемуся под следствием за мошенничество, помощь в подкупе — за 1,1 миллиона рублей избежать уголовной ответственности за ряд афер. Возбуждено уголовное дело. По решению суда криминальный авторитет заключен под стражу.

Ранее криминальный авторитет из Чеченской Республики Омар Бекаев, известный в криминальном мире как вор в законе Омар Уфимский, был задержан ФСБ.