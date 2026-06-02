Помощник Путина отреагировал на критику единого учебника истории

Мединский заявил, что критики учебника истории не ставят в вину фактологические ошибки

Владимир Мединский, помощник президента России Владимира Путина, заявил, что критики единого учебника не ставят в вину фактологические ошибки. Своей реакцией он поделился в интервью журналу «Эксперт».

Он не стал отрицать, что сталкивается с негативными отзывами по поводу учебника. «99 процентов комментариев сводятся к тому, что "создается впечатление об избыточности побед"», — указал помощник президента РФ.

Мединский в беседе с журналистом напомнил, об исторических поводах для гордости — о победах над Ордой, Карлом XII, Наполеоном и Гитлером, а также о строительстве первой в мире атомной электростанции (АЭС) и полете в космос.

До этого Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.

Помощник Путина осенью 2025 года объявил о доработке учебника по истории для шестого класса. Он подчеркнул, что работа ведется с учетом пожеланий учителей, методистов и родителей. Мединский уверял, что новая версия учебника будет более понятной и интересной для школьников, без лишних цифр и элементов зубрежки.