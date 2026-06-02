Стали известно меню для гостей ПМЭФ-2026

Гостей ПМЭФ-2026 накормят студнем с бородинскими чипсами и пельменями c косулей

Стали известны блюда, которые будут доступны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Об этом пишет RG.RU.

Ресторан «Варево» накормит гостей тельным с фалангой краба, оливье с раковыми шейками, мини-оладьями с икрой, «купеческим» борщом, ботвиньей, пельменями с косулей и винегретом с балтийской килькой.

Также на мероприятии будет работать ресторан «ФОРУМ». Продюсер ресторанной премии Lemon Guide Дмитрий Грозный отметил, что в его меню будут представлены блюда с истинно «русским характером». В «ФОРУМЕ» можно будет попробовать студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, черную треску и лосось на гриле, щи из квашеной капусты с боровиками, а также филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни. Примечательно, что приглашенным шеф-поваром ресторана станет итальянец Мауро Элли.

Грозный предупредил, что цены на все кулинарные позиции будут достаточно высокими. При этом он призвал не ждать от ресторанов на форуме особых гастрономических изысков. «Хотите, можете назвать это фабрикой-кухней, хотите — большой офисной столовой. Только в ней в течение трех дней будут питаться не обычные сотрудники компаний, а владельцы крупных частных бизнесов и руководители госкомпаний», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в состав меню ПМЭФ-2025 вошли радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад и командорский кальмар. В ресторане «Варево» гостям предлагали тельное из краба за 6,8 тысячи рублей, а также уху из петуха — за 2,8 тысячи рублей.