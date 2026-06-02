13:15, 2 июня 2026

Стали известно меню для гостей ПМЭФ-2026

Гостей ПМЭФ-2026 накормят студнем с бородинскими чипсами и пельменями c косулей
Юлия Юткина
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стали известны блюда, которые будут доступны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Об этом пишет RG.RU.

Ресторан «Варево» накормит гостей тельным с фалангой краба, оливье с раковыми шейками, мини-оладьями с икрой, «купеческим» борщом, ботвиньей, пельменями с косулей и винегретом с балтийской килькой.

Также на мероприятии будет работать ресторан «ФОРУМ». Продюсер ресторанной премии Lemon Guide Дмитрий Грозный отметил, что в его меню будут представлены блюда с истинно «русским характером». В «ФОРУМЕ» можно будет попробовать студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, черную треску и лосось на гриле, щи из квашеной капусты с боровиками, а также филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни. Примечательно, что приглашенным шеф-поваром ресторана станет итальянец Мауро Элли.

Посягнули на святое: как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Первый фастфуд СССР: как татарские мучные изделия повлияли на культуру потребления хлеба в России
Грозный предупредил, что цены на все кулинарные позиции будут достаточно высокими. При этом он призвал не ждать от ресторанов на форуме особых гастрономических изысков. «Хотите, можете назвать это фабрикой-кухней, хотите — большой офисной столовой. Только в ней в течение трех дней будут питаться не обычные сотрудники компаний, а владельцы крупных частных бизнесов и руководители госкомпаний», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что в состав меню ПМЭФ-2025 вошли радужная форель, щучья икра, мясо молодых бычков, луковый мармелад и командорский кальмар. В ресторане «Варево» гостям предлагали тельное из краба за 6,8 тысячи рублей, а также уху из петуха — за 2,8 тысячи рублей.

