Умерла заслуженная артистка России Нина Марушина

Заслуженная артистка России Нина Марушина умерла в возрасте 91 года

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Нина Марушина ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщили представители Театра имени Пушкина в Telegram-канале.

«Для нас это невосполнимая утрата. Без Нины Александровны невозможно представить себе историю Театра Пушкина», — отметили в учреждении культуры, выразив соболезнования семье и близким артистки.

Марушина окончила Школу-студию МХАТ в 1962 году, тогда же она приступила к работе в театре. Артистка служила в учреждении на протяжении 64 лет и исполнила роли в десятках спектаклей. Среди них — «Романьола», «Аленький цветочек», «Поднятая целина», «Саранча», «Ревизор» и другие. В 1995 году Марушина была удостоена звания заслуженной артистки России, также ей присвоены орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Дружбы.