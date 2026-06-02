Экономист заявил о желании Запада разрубить связи Армении с Россией

15:11, 2 июня 2026

Экономист Толкачев: Главное для Запада сейчас — разрубить связи Армении с Россией, с ЕАЭС
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stanislav Samoylik / Shutterstock / Fotodom

Главное для Запада сейчас — разрубить связи Армении с Россией, с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). После этого Ереван будут постепенно заманивать в Евросоюз (ЕС). Об этом в беседе с «Царьградом» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

«То есть главное для Запада сейчас — разрубить связи Армении с Россией, с ЕАЭС. А дальше Ереван будут постепенно заманивать в сети ЕС, который сам, кстати, переживает не лучшие времена. И вполне возможно, что Евросоюз вообще будет реорганизован, реструктурирован в ближайшее время», — заявил Толкачев.

По мнению аналитика, Евросоюз предлагает Армении сначала сказать «а», то есть выйти из ЕАЭС, и только потом, когда-то в будущем сказать «б», то есть присоединиться к ЕС. «Но эти процессы, действительно, могут быть очень разорваны, растянуты во времени. И не надо забывать, что ЕС подходит к вопросам интеграции новых стран с весьма хитрым и растяжимым инструментарием», — констатировал Толкачев.

Экономист отметил, что ЕС предлагает различные программы постепенной интеграции, например, расширение инвестиционного сотрудничества, улучшение режима благоприятствования во взаимной торговле. «Таким образом, на первых порах устанавливается какой-то временный льготный режим, касающийся в основном торговых взаимоотношений», — сказал эксперт.

Ранее экономист Александр Разуваев выразил мнение, что заявление министра экономики Армении Геворга Папояна о том, что его страна к концу 2026 года нарастит поставки своих товаров в ЕС в четыре-пять раз — это «просто армянские понты». Как сказал Разуваев, такого резкого роста добивались всего две страны: Польша и Турция. А вот в Армении Брюссель не нуждается в принципе. А даже если бы и нуждался, то ее бы никто туда не пустил.

