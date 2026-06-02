13:47, 2 июня 2026

Армянскими понтами назвали надежды Еревана на торговлю с Евросоюзом

Елизавета Городищева
Фото: Yves Herman / Reuters

Заявление министра экономики Армении Геворга Папояна о том, что его страна к концу 2026 года нарастит поставки своих товаров в Европейский союз (ЕС) в четыре-пять раз — это «просто армянские понты». Об этом заявил экономист Александр Разуваев, его процитировало издание «Ридус».

Как сказал Разуваев, такого резкого роста добивались всего две страны: Польша и Турция. А вот в Армении Брюссель не нуждается в принципе. А даже если бы и нуждался, то ее бы никто туда не пустил.

Экономист подчеркнул, что российский рынок для Армении безальтернативен. Кроме того, эта постсоветская республика производит те же товары, что и страны вокруг ЕС. Прежде всего это касается Азербайджана и Турции.

«Так что преимуществ у Еревана не будет», — уверен Разуваев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экономические ограничения России, вводимые в отношении Армении, могут испортить имидж Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он уверен, что от ограничений необходимо отказаться.

