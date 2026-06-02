Россиянин призывал к созданию независимого государства на территории страны

В Адыгее осудили мужчину за участие в террористической организации

Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

По данным агентства, Ибрагим Нагоев являлся администратором портала неправительственной организации, которая в России признана террористической. Он занимался модерированием их Telegram-канала, размещал в нем публикации, направленные на агитацию адыгейского населения, на проведение несанкционированных публичных акций и пропаганду сепаратистских идей для создания на территории России независимого государства.

Южный окружной военный суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попался у перепрятанного схрона с бомбами.