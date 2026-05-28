Россиянин попался у перепрятанного схрона с бомбами

Суд дал 21 год колонии жителю Ростова-на-Дону Шиляеву за госизмену и терроризм

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Ростова-на-Дону Андрея Шиляева, намеревавшегося вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК; запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статьям 205.5 («Участие в террористической деятельности»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 275 («Госизмена») УК РФ. Первые пять лет из назначенного срока он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима.

Суд установил, что в феврале 2024 года Шиляев узнал о деятельности РДК и связался с ее представителем. Он выразил готовность сотрудничать с террористической организацией, после чего ему поручили задание. Шиляев должен был перепрятать взрывчатку и бомбы, хранившиеся в схроне.

16 апреля 2024 года он забрал содержимое тайника, заложил его на новом месте, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

