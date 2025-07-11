Россиянин симпатизировал запрещенной организации и был задержан на собственной свадьбе

В Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака на собственной свадьбе

В Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака на собственной свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 33-летний Артем, экстремист и фанат Тесака из Ульяновска приехал на свадьбу в Санкт-Петербург, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Он является активным поклонником праворадикальных движений футбольного ЦСКА. Своими взглядами делится в своем Telegram-канале, показывая в том числе и нацистские татуировки. Также он признавался, что ждет поражения России и симпатизирует «Русскому Добровольческому Корпусу» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Ранее он уже был судим по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу».