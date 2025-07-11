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18:15, 11 июля 2025Силовые структуры

Россиянин симпатизировал запрещенной организации и был задержан на собственной свадьбе

В Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака на собственной свадьбе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали экстремиста и фаната Тесака на собственной свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 33-летний Артем, экстремист и фанат Тесака из Ульяновска приехал на свадьбу в Санкт-Петербург, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Он является активным поклонником праворадикальных движений футбольного ЦСКА. Своими взглядами делится в своем Telegram-канале, показывая в том числе и нацистские татуировки. Также он признавался, что ждет поражения России и симпатизирует «Русскому Добровольческому Корпусу» (РДК; запрещенная в России террористическая организация).

Ранее он уже был судим по статье о вандализме.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу».

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