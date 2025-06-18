Обвиняемый в подготовке теракта в Черняховске россиянин готовился к «отходу»

В Калининградской области готовили «отход» обвиняемому в подготовке теракта

В Калининградской области готовили «отход» обвиняемому в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, июле 2024 года был задержан житель области Алексей Филиппов. Действуя по заданию «Русского добровольческого корпуса» (РДК; запрещенная в России террористическая организация) готовил теракт в администрации Черняховского округа.

Филиппов проходил военную службу по контракту и имел соответствующую подготовку и навыки, в переписке с неустановленным лицом он обсуждал варианты обеспечения его «отхода» после совершения преступления.

В июне Калининградский областной суд продлил ему арест, расследование дела продолжается. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту и незаконном приобретении взрывчатых веществ. При задержании и в ходе обыска у него дома были изъяты взрывное устройство мощностью 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте, 210 патронов и другие компоненты для изготовления взрывчатки.

Ранее сообщалось, что российской студентке-террористке назначили медицинское наказание.