Российской студентке-террористке назначили медицинское наказание

В Нижегородской области поджигательницу здания администрации отправили лечиться

В Нижегородской области российской студентке, пытавшейся поджечь здание городской администрации, назначили наказание. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Ni Mash.

По данным издания, суд постановил отправить поджигательницу на принудительное лечение. В ходе разбирательства было установлено, что молодая россиянка действовала по указке мошенников. Она забросала здание бутылками с зажигательной смесью, но довести злой умысел до конца не смогла.

После девушка сбежала в Липецк, где ее нашли и задержали сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что в Москве у подростка загорелась рука во время поджога военкомата.