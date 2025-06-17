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13:55, 17 июня 2025Силовые структуры

Российской студентке-террористке назначили медицинское наказание

В Нижегородской области поджигательницу здания администрации отправили лечиться
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Нижегородской области российской студентке, пытавшейся поджечь здание городской администрации, назначили наказание. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Ni Mash.

По данным издания, суд постановил отправить поджигательницу на принудительное лечение. В ходе разбирательства было установлено, что молодая россиянка действовала по указке мошенников. Она забросала здание бутылками с зажигательной смесью, но довести злой умысел до конца не смогла.

После девушка сбежала в Липецк, где ее нашли и задержали сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что в Москве у подростка загорелась рука во время поджога военкомата.

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