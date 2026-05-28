Названы регионы России с самыми маленькими квартирами

ЕРЗ: Самые малогабаритные квартиры строят в Петербурге и Ленобласти

Самые маленькие квартиры в России строят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такую статистику со ссылкой на портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) приводит РИА Новости.

Как показало исследование, средняя площадь возводимого жилья в Северной столице составляет 41,4 квадратного метра, а в Ленобласти — 41,3 квадратного метра. Малогабаритному жилью отдают предпочтение на присоединенных территориях: в Запорожской области средняя площадь новых квартир составляет около 37 квадратных метров. На Херсонщине и в ДНР медианный показатель колеблется между 42 и 45 «квадратами». Аналогичный результат продемонстрировали Кубань, Башкирия, Тува, Астраханская область и Адыгея.

Малогабаритки пользуются большей популярностью в крупных агломерациях и на рынках с высокой стоимостью квадратного метра. В таких регионах покупатель скорее ориентируется на итоговый бюджет покупки, а не метраж, напомнили аналитики.

Самые просторные квартиры можно найти в Ингушетии — там средняя площадь новых объектов приближается к 80 квадратным метрам. В Калмыкии средний показатель достигает 61,9 квадратного метра, в Северной Осетии — 61,4 «квадрата». Метраж в 58-60 «квадратов» предлагают застройщики на Камчатке, в Ивановской и Саратовской областях, Чечне, Марий Эл, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В этих регионах спрос на семейные квартиры выше.

Ранее россиянам назвали города с наиболее подорожавшими квартирами в новостройках. Рейтинг возглавил Курск, где квадратный метр жилья прибавил в стоимости 41,8 процента, достигнув 174,8 тысячи рублей.