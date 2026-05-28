14:24, 28 мая 2026Мир

Нарышкин заявил об усиленном вооружении Евросоюза

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс, направленный против России. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарном заседании международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин сказал, что ЕС превращается в военный альянс.

«Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны», - отметил он.

Ранее Нарышкин рассказал, что в августе 2025 года на саммите Россия — США в американском Анкоридже на Аляске было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной.

