Директор СВР России Нарышкин заявил об усиленном вооружении Евросоюза

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс, направленный против России. Об этом пишет РИА Новости.

На пленарном заседании международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Нарышкин сказал, что ЕС превращается в военный альянс.

«Ни для кого не секрет, что этот альянс направлен против нашей страны», - отметил он.

Ранее Нарышкин рассказал, что в августе 2025 года на саммите Россия — США в американском Анкоридже на Аляске было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной.