08:59, 16 апреля 2026

Глава российской разведки рассказал о договоренностях Москвы и Вашингтона по Украине. Когда наступит мир и что ждет Европу?

Марина Совина

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В августе 2025 года на саммите Россия — США в американском Анкоридже на Аляске было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его мнению, скоро наступит время, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать боевые действия. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда ВСУ утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», — сказал он.

Нарышкин обвинил Европу в нежелании видеть мир на Украине

Однако, отметил Нарышкин, Европейский союз и европейские институты выступают против такого подхода к урегулированию. Глава СВР подчеркнул, что в случае достижения мирного соглашения жители Европы поймут, что оно в корне отличается от слов их лидеров о стратегическом поражении России. Директор СВР уточнил, что после окончания Россией специальной военной операции (СВО) жители Европы осознают свои экономические жертвы, и это может вызвать «политическое цунами» в странах Старого Света.

Рассуждая о желании Европы усиливать противостояние с Москвой, Нарышкин заявил, что обстановку на западных границах России и Белоруссии можно назвать напряженной — в Прибалтике и Польше идет усиленная милитаризация экономики и военное строительство.

Я должен напомнить, что именно так события развивались и накануне Второй мировой войны. Однако нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада

Сергей Нарышкинглава СВР России

Он также напомнил, что и западные соседи России вышли из Конвенции о запрещении противопехотных мин. По его словам, на восточных границах государств появляются новые фортификационные сооружения.

Зеленский захотел разместить на Украине базы НАТО

10 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен разместить военные базы стран Запада на территории государства в рамках гарантий безопасности. По его словам, Киеву необходимо предоставить надежные системы противовоздушной обороны для обеспечения гарантий безопасности. «Я не верю, что русские не захотят прийти снова. Но я верю, что если на Украине будет стоять американская военная база или совместная база США и Европы, то рисков у нас будет меньше», — заявил он.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» посетовал, что идеи украинского лидера противоречат мирным намерениям РФ и США. «Зеленский может планировать все что угодно, и намерения у него могут быть какие угодно. Смотря в какое время он их разместит. Дело в том, что он оттягивает мир этими действиями», — сказал политик. Депутат напомнил, что одним из основных требований Москвы было, чтобы базы НАТО не оказались у границ России.

