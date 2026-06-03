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07:41, 3 июня 2026Авто

Российский автопроизводитель вложит в локализацию китайских машин миллиарды рублей

«Ведомости»: Производитель Volga вложит в локализацию китайских машин 60 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Нижегородская компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом, в рамках которого вложит 60 миллиардов рублей в локализацию китайских машин. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По данным источников, в рамках проекта Volga планируют создать оригинальный модельный ряд, создать собственные инженерные решения и компонентную базу. Производитель обязуется локализовать ряд критически значимых узлов, в том числе – двигатель и трансмиссия, блоки управления автомобилем и другие компоненты.

Модельный ряд ПЛА состоит из лицензионных копий трех автомобилей китайской Geely – седана Preface, а также кроссоверов Atlas и Monjaro, которые на отечественном рынке производятся они выпускаются под российским брендом Volga. Их производство началось весной 2026 г. на площадке компании в Нижнем Новгороде. В продажу автомобили должны поступить в июне.

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Машины будут оснащены турбированными двигателями объемом 1,5 литра, мощностью 147 лошадиных сил, а также двухлитровым агрегатом с отдачей от 150 до 238 лошадиных сил. Машины оборудуют роботизированной АКПП или классической автоматической. Стоимость седана С50 будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовера K40 — от 2,75 миллиона рублей, K50 — от 4,2 миллиона рублей. Поставки дилерам оригинальных моделей будут сокращаться по мере поступления Volga в реализацию.

Ранее возродить производство автомобилей под известным советским брендом пытались еще в 2024 году в сотрудничестве с китайской Changan, но машины из-за отсутствия локализованных элементов раскритиковал глава кабмина Михаил Мишустин.

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