Мишустин раскритиковал возрожденную Volga из-за китайского руля

Премьер-министр России Мишустин раскритиковал новую Volga из-за китайского руля

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал автомобиль возрожденного отечественного бренда Volga из-за китайского руля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале правительства РФ.

В ходе беседы с членами правительства в рамках посещения выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде он отметил, что новые модели выглядят современно, однако обратил внимание на то, что далеко не все детали машин производятся в РФ. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — подчеркнул Мишустин.

Премьер поручил главе Минпромторга Антону Алиханову максимально локализовать производство компонентов автомобиля, особенно тех, что не являются технически сложными (например, коробка передач). Он напомнил, что в России уже налажено производство соответствующих композитных материалов.

Новые автомобили бренда Volga были показаны на выставке в Нижнем Новгороде впервые. В линейке марки представлены авто трех разных классов — седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Выпуск машин стартует в 2024 году, а в 2025 году производство перейдет на режим полного цикла.