В России впервые показали новую Volga

Главе кабмина Мишустину представили автомобили возрожденного бренда Volga

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде впервые показали автомобили возрожденного бренда Volga. Стенд автопроизводителя посетил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

В линейке марки представлены авто трех разных классов — седан класса D Volga С40, кроссовер класса С Volga К30 и кроссовер класса D Volga К40. Все три модели будет оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, мультимедийная система Volga будет работать с популярными у автомобилистов отечественными сервисами.

Производится новая линейка автомобилей будет на площадке нижегородского автомобильного кластера. Выпуск Volga стартует в 2023 году, а в 2025 году производство перейдет на режим полного цикла.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию бренда Volga и логотипа для автомобилей в виде оленя в марте. Согласно поданным в Роспатент документам, предприятие намерено выпускать под товарным знаком не только легковые и грузовые автомобили, автобусы и запчасти, но также аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежду и обувь.