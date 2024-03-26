Российский автозавод зарегистрировал бренд Volga

Горьковский автомобильный завод зарегистрировал бренд Volga и логотип оленя

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию бренда Volga и логотипа для автомобилей в виде оленя. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие намерено выпускать под товарным знаком легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Об этом указано в поданных в Роспатент документах.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ГАЗ возобновит производство машин «Волга» в середине 2024 года. Новые автомобили будут производить на площадках нижегородского кластера, которые ранее занимали иностранные производители, покинувшие Россию. До марта 2022 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде собирали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

Также подал в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков и «АвтоВАЗ». Среди обсуждаемых вариантов — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. При этом, по словам представителей автоконцерна, такое количество не означает скорого запуска производства. Практика регистрировать названия «с запасом» является обычной мерой.

