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17:46, 26 марта 2024Экономика

Российский автозавод зарегистрировал бренд Volga

Горьковский автомобильный завод зарегистрировал бренд Volga и логотип оленя

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) подал заявку на регистрацию бренда Volga и логотипа для автомобилей в виде оленя. Об этом сообщает РИА Новости.

Предприятие намерено выпускать под товарным знаком легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары и украшения, канцелярские принадлежности, одежду и обувь. Об этом указано в поданных в Роспатент документах.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ГАЗ возобновит производство машин «Волга» в середине 2024 года. Новые автомобили будут производить на площадках нижегородского кластера, которые ранее занимали иностранные производители, покинувшие Россию. До марта 2022 года на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде собирали Skoda Octavia, Karoq и Kodiaq, а также Volkswagen Taos.

Также подал в Роспатент заявку на регистрацию новых товарных знаков и «АвтоВАЗ». Среди обсуждаемых вариантов — Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. При этом, по словам представителей автоконцерна, такое количество не означает скорого запуска производства. Практика регистрировать названия «с запасом» является обычной мерой.

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      Вячеслав Агапов
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