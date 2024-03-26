«АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

«АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию новых восьми товарных знаков

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию восьми товарных знаков. В пресс-службе компании указали, что все они могут быть использованы для названия будущих моделей бренда, передает ТАСС.

Вариантами стали Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. Представитель автозавода заметил, что такое количество не означает скорого запуска производства. Практика регистрировать названия «с запасом» является обычной мерой.

Какие из указанных наименований будут действительно использованы в будущем брендинге, в пресс-службе указать затрунились.

В настоящее время «АвтоВАЗ» выпускает автомобили под тремя брендами — Granta, Vesta и Niva. Предполагается, что в мае будет перезапущено производство модели Largus, а в третьем квартале начнется выпуск модели бизнес-класса Lada Aura. В следующем году автопроизводитель обещает старт производства семейства автомобилей Lada Iskra.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал поднять утилизационный сбор для иностранных автомобилей, чтобы те стали дороже. По его словам, китайские автопроизводители выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают более привлекательные условия.