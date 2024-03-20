Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:29, 20 марта 2024Экономика

«АвтоВАЗ» призвал сделать что-то с экспансией китайских автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов призвал поднять утилизационный сбор для китайских машин

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Принятые для защиты российских автопроизводителей меры правительства недостаточны, необходимо в срочном порядке делать что-то еще, потому что продолжается активная экспансия китайских брендов. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает «Интерфакс».

По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. В первую очередь от конкуренции страдает Lada Vesta.

Топ-менеджер предложил поднять ставку сбора, чтобы для покупателей на внутреннем рынке автомобили российского производства вновь стали бы дешевле импортных. Чтобы поддержать отечественные компании, уверен он, нужно задействовать все меры господдержки, в том числе развивать государственные закупки.

Утилизационный сбор уплачивают все автомобили, которые продаются на территории России, однако местным компаниям его компенсируют из бюджета. Таким образом, ввезенный из-за рубежа автомобиль оказывается дороже российского аналога. Однако из-за меньшей стоимости производства китайские компании в состоянии выигрывать конкуренцию.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

На этой неделе Центробанк сообщил, что рост продаж китайских автомобилей в России происходит одновременно с ухудшением качества обслуживания. В первую очередь речь идет о дефиците запчастей у дилеров и проблемах с заказом деталей для обслуживания и ремонта у автосервисов.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр объяснил слабые продажи автомобилей «Москвич» и растущие убытки автозавода тем, что после сборки на столичном предприятии они оказываются заметно дороже, чем аналогичные модели, завезенные из Китая даже с уплатой утилизационного сбора.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В G7 хотели официально осудить победу Путина на выборах. США заблокировали это заявление

      В России подняли вопрос о провокационности военных учений Польши

      Европарламент пригрозил лишить Словакию доступа к фондам Евросоюза

      Госдума ужесточила ответственность за спам-звонки

      Укусившего официантку актера из «Слова пацана» поместили в спецприемник

      Стало известно о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Берне без России

      В ВСУ признали низкими шансы сдержать российское наступление

      Россиянка две недели ходила с 8-сантиметровой палкой в глазу

      В МИД России назвали целью для военного ответа спутники SpaceX и США

      «АвтоВАЗ» призвал сделать что-то с экспансией китайских автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше