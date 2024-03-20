«АвтоВАЗ» призвал сделать что-то с экспансией китайских автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов призвал поднять утилизационный сбор для китайских машин

Принятые для защиты российских автопроизводителей меры правительства недостаточны, необходимо в срочном порядке делать что-то еще, потому что продолжается активная экспансия китайских брендов. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает «Интерфакс».

По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. В первую очередь от конкуренции страдает Lada Vesta.

Топ-менеджер предложил поднять ставку сбора, чтобы для покупателей на внутреннем рынке автомобили российского производства вновь стали бы дешевле импортных. Чтобы поддержать отечественные компании, уверен он, нужно задействовать все меры господдержки, в том числе развивать государственные закупки.

Утилизационный сбор уплачивают все автомобили, которые продаются на территории России, однако местным компаниям его компенсируют из бюджета. Таким образом, ввезенный из-за рубежа автомобиль оказывается дороже российского аналога. Однако из-за меньшей стоимости производства китайские компании в состоянии выигрывать конкуренцию.

На этой неделе Центробанк сообщил, что рост продаж китайских автомобилей в России происходит одновременно с ухудшением качества обслуживания. В первую очередь речь идет о дефиците запчастей у дилеров и проблемах с заказом деталей для обслуживания и ремонта у автосервисов.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр объяснил слабые продажи автомобилей «Москвич» и растущие убытки автозавода тем, что после сборки на столичном предприятии они оказываются заметно дороже, чем аналогичные модели, завезенные из Китая даже с уплатой утилизационного сбора.