В Центробанке рассказали о проблемах с китайскими автомобилями

ЦБ сообщил о нехватке деталей для обслуживания и ремонта китайских машин в РФ

Увеличение продаж китайских автомобилей в России сопровождается ростом трудностей в обслуживании. В первую очередь речь идет о дефиците запчастей у дилеров и проблемах с заказом деталей для обслуживания и ремонта у автосервисов. На это обратил внимание Центробанк в мартовском докладе по региональной экономике, пишут «Ведомости».

Одним из неудобств остаются каталоги деталей только на китайском языке или их отсутствие. Официально представленные на российском рынке бренды сняли часть трудностей с обслуживанием, но и для них не решены многие задачи по логистике.

Представитель Российского союза автостраховщиков указал, что как такового дефицита предложения по запчастям нет, но вот сроки действительно соблюдаются не всегда. В результате ремонт автомобиля затягивается.

В свою очередь, председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов предположил, что сложности будут нарастать по мере увеличения продаж китайских авто. Дело в том, что законы КНР не обязывают производителей предоставлять каталоги запчастей и инструкции по ремонту, в то время как в Европе на этот счет есть жесткие правила.

В Россию нынешняя практика предоставления дилерам инструкций по обслуживанию и ремонту пришла из Евросоюза, но обязательной не является. Поэтому заставить китайские компании улучшить сервис невозможно. Отдельно Пахомов указал, что, даже если китайские производители дают документацию, качество ее очень низкое.

Председатель Региональной ассоциации станций техобслуживания Ольга Селезнева рассказала, что только Chery и Geely из более чем сотни представленных в России китайских автомобильных брендов имеют каталоги запчастей и документацию для ремонта и обслуживания машин. При этом центральных складов деталей нет, а каждый дилер возит запчасти сам.

Источник издания на рынке сообщил, что даже если у бренда есть официальный дистрибьютор в России, сроки ожидания деталей могут составлять от месяца до полугода.

В Минпромторге считают, что отношения между автовладельцем и продавцом регулируются законом о защите прав потребителей, а трудности с запчастями связаны с логистикой. По словам представителя ведомства, в перспективе руководство ЕАЭС обяжет китайских производителей раскрывать информацию по обслуживанию, но текущие сложности связаны не с этим.

Ранее стало известно, что московский автозавод «Москвич», убытки которого в прошлом году значительно выросли, захотел найти второго китайского партнера для сборки автомобилей.