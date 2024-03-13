Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

РБК: автозаводу «Москвич» понадобился новый китайский партнер для сборки машин

Московский автозавод «Москвич» захотел найти второго китайского партнера для сборки автомобилей. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с планами предприятия, и собеседника в КамАЗе (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) пишет РБК.

Переговоры ведутся с несколькими компаниями, при этом некоторые из них пока не присутствуют на российском рынке. С конца 2022 года завод собирает автомобили в партнерстве с китайской JAC Motors. В настоящее время это модели «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е» (варианты JAC JS4 и iEVS4), а также «Москвич 6» (Sehol A5 Plus, суббренд JAC).

В прошлом году предприятие выпустило 31 тысячу автомобилей, но продать удалось только 15,3 тысячи. Как следует из отчетности, выручка завода достигла 59,2 миллиарда рублей (плюс 38,9 процента), однако убытки выросли в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей.

За первые два месяца темпы продаж сократились, реализовать удалось только 1740 «Москвичей» (при сохранении динамики это около 10 тысяч машин в год). На этом фоне в марте завод впервые снизил цены на свои модели, кроме электрической.

Производственные планы на 2024 год составляют 22 тысячи автомобилей, а на 2025-й — 40 тысяч, включая 5 тысяч российских электромобилей «Атом». Глава КамАЗа Сергей Когогин утверждал, что уровень безубыточности будет достигнут при продаже 40 тысяч автомобилей в год. При этом Проблемы с реализацией уже выпущенных автомобилей Когогин списал на общее охлаждение рынка.

Ранее стало известно, что китайский автоконцерн FAW отказался от сотрудничества с «АвтоВАЗом». Российский завод успел выпустить под своим брендом 170 автомобилей и даже представить модель X-Cross 5 (перелицованный FAW Bestune T77), но в серию машина не пойдет.