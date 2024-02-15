«Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

Глава КамАЗа Когогин сообщил об убытках «Москвича» в размере 160 млн рублей

По итогам 2023 года убытки автозавода «Москвич» (бывшая площадка Renault) составили 160 миллионов рублей, а предприятие собирает машины не в ожидаемых объемах. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор КамАЗа (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин.

Он признал, что стремиться к выпуску заявленных 50 тысяч автомобилей в год «Москвичу» не нужно, планы можно сократить до 40 тысяч, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тысяч машин.

При этом Когогин не подтвердил и не опроверг информацию издания о том, что автозавод к началу года оказался в сложном финансовом положении и фактически прекратил операционную деятельность. Однако он выразил готовность внести дополнительные средства для модернизации производства, повышения локализации и перехода к мелкоузловой сборке. Сумма инвестиций составит до четырех миллиардов рублей, но этот вопрос пока не обсуждался.

Повышение стоимости «Москвичей» глава КамАЗа назвал неизбежным, потому что изначально финансовая модель считалась при курсе девять рублей за юань, а в начале 2024 года рубль стоит в полтора раза дешевле. Проблемы с реализацией уже выпущенных автомобилей Когогин списал на общее охлаждение рынка, нераспроданными стоят автомобили всех марок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году «Москвич» продал более 13 тысяч машин. С момента возобновления производства в ноябре 2022 года в дилерские центры было поставлено более 16 тысяч машин. Завод выпускает три модели: бензиновый «Москвич-3» (перелицованный JAC JS4), электрический «Москвич-3е» (JAC Sehol E40X) и бензиновый седан «Москвич-6» (JAC Sehol A5 Plus). Их стоимость варьируется от 1,83 до 3,95 миллиона рублей.

