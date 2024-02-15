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10:24, 15 февраля 2024Экономика

«Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

Глава КамАЗа Когогин сообщил об убытках «Москвича» в размере 160 млн рублей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года убытки автозавода «Москвич» (бывшая площадка Renault) составили 160 миллионов рублей, а предприятие собирает машины не в ожидаемых объемах. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил генеральный директор КамАЗа (управляет площадкой вместе с правительством Москвы) Сергей Когогин.

Он признал, что стремиться к выпуску заявленных 50 тысяч автомобилей в год «Москвичу» не нужно, планы можно сократить до 40 тысяч, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тысяч машин.

При этом Когогин не подтвердил и не опроверг информацию издания о том, что автозавод к началу года оказался в сложном финансовом положении и фактически прекратил операционную деятельность. Однако он выразил готовность внести дополнительные средства для модернизации производства, повышения локализации и перехода к мелкоузловой сборке. Сумма инвестиций составит до четырех миллиардов рублей, но этот вопрос пока не обсуждался.

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Повышение стоимости «Москвичей» глава КамАЗа назвал неизбежным, потому что изначально финансовая модель считалась при курсе девять рублей за юань, а в начале 2024 года рубль стоит в полтора раза дешевле. Проблемы с реализацией уже выпущенных автомобилей Когогин списал на общее охлаждение рынка, нераспроданными стоят автомобили всех марок.

Ранее сообщалось, что в 2023 году «Москвич» продал более 13 тысяч машин. С момента возобновления производства в ноябре 2022 года в дилерские центры было поставлено более 16 тысяч машин. Завод выпускает три модели: бензиновый «Москвич-3» (перелицованный JAC JS4), электрический «Москвич-3е» (JAC Sehol E40X) и бензиновый седан «Москвич-6» (JAC Sehol A5 Plus). Их стоимость варьируется от 1,83 до 3,95 миллиона рублей.

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      Платон Щукин
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