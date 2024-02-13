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19:01, 13 февраля 2024Экономика

«Москвич» пообещал перейти на новую схему сборки автомобилей

«Москвич»: в ближайшие месяцы завод перейдет на мелкоузловую сборку автомобилей

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российский автопроизводитель «Москвич» пообещал перейти на новую схему выпуска машин в ближайшие месяцы. О планах запустить мелкоузловую сборку автомобилей сообщила пресс-служба предприятия.

В рамках нового формата работы кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е» будут собирать из 900 деталей, а не из 50. Благодаря этому весь процесс производства автомобилей будет осуществляться на заводе «Москвич», включая сварку и окраску. Переход на мелкоузловую сборку приведет к улучшению контроля за качеством комплектующих, а также позволит выпускать машины с двухцветным кузовом, с черным верхом и низом, окрашенным в любой из пяти цветов, представленных в линейке.

В рамках тестирования новой технологии предприятие и перехода на новые процессы сварки и окраски предприятие выпустило пробную партию из 50 автомобилей, отметили представители завода.

На данный момент модельный ряд столичного автозавода насчитывает три модели — бензиновый «Москвич-3» (перелицованный JAC JS4), электрический «Москвич-3е» (JAC Sehol E40X), а также бензиновый седан «Москвич-6» (JAC Sehol A5 Plus). Их цена варьируется от 1,83 до 3,95 миллиона рублей. За 2023 год компания «Москвич» продала более 13 тысяч машин. С момента возобновления производства на столичном автозаводе в ноябре 2022 года было поставлено в дилерские центры более 16 тысяч машин. При этом за последний месяц предприятие реализовало 2381 автомобиль.

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      Вячеслав Агапов
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