Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:24, 4 декабря 2023Экономика

«Москвич» назвал число проданных автомобилей

За год компания «Москвич» продала более 13 тысяч автомобилей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

За последний год компания «Москвич» продала более 13 тысяч машин. Число реализованных автомобилей назвали представители бренда, их слова приводит Autonews.

С момента возобновления производства на столичном автозаводе в ноябре 2022 года было поставлено в дилерские центры более 16 тысяч машин. При этом за последний месяц предприятие реализовало 2381 автомобиль — в ноябре россияне поставили на учет более 1900 «Москвичей».

Сейчас модельный ряд столичного автозавода насчитывает три модели — бензиновый «Москвич-3» (перелицованный JAC JS4), электрический «Москвич-3е» (JAC Sehol E40X), а также бензиновый седан «Москвич-6» (JAC Sehol A5 Plus). Стоимость автомобилей начинается от 1,83 и доходит до 3,95 миллиона рублей.

Материалы по теме:
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022

Ранее бывший мэр Красноярска и нынешний депутат Госдумы Сергей Еремин протестировал городской кроссовер «Москвич 3» и заявил, что он не рассчитан на российские морозы. Среди плюсов чиновник отметил расход топлива и хорошую езду автомобиля по трассе, однако, по его словам, при температуре ниже минус 20 за бортом в салоне будет прохладно.

С момента запуска в 2022 году столичный автозавод произвел около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году руководство предприятия намерено выйти на уровень 50 тысяч автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Венесуэла решила присоединить часть соседней страны. Грозит ли это новой войной и какую роль в конфликте сыграла Россия?

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

      Объяснен принцип работы новой российской системы «свой-чужой» для дронов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости