«Москвич» назвал число проданных автомобилей

За год компания «Москвич» продала более 13 тысяч автомобилей

За последний год компания «Москвич» продала более 13 тысяч машин. Число реализованных автомобилей назвали представители бренда, их слова приводит Autonews.

С момента возобновления производства на столичном автозаводе в ноябре 2022 года было поставлено в дилерские центры более 16 тысяч машин. При этом за последний месяц предприятие реализовало 2381 автомобиль — в ноябре россияне поставили на учет более 1900 «Москвичей».

Сейчас модельный ряд столичного автозавода насчитывает три модели — бензиновый «Москвич-3» (перелицованный JAC JS4), электрический «Москвич-3е» (JAC Sehol E40X), а также бензиновый седан «Москвич-6» (JAC Sehol A5 Plus). Стоимость автомобилей начинается от 1,83 и доходит до 3,95 миллиона рублей.

Ранее бывший мэр Красноярска и нынешний депутат Госдумы Сергей Еремин протестировал городской кроссовер «Москвич 3» и заявил, что он не рассчитан на российские морозы. Среди плюсов чиновник отметил расход топлива и хорошую езду автомобиля по трассе, однако, по его словам, при температуре ниже минус 20 за бортом в салоне будет прохладно.

С момента запуска в 2022 году столичный автозавод произвел около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году руководство предприятия намерено выйти на уровень 50 тысяч автомобилей.

