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17:17, 23 ноября 2023Экономика

В России раскритиковали новый «Москвич»

Депутат Госдумы Еремин: «Москвич 3» не рассчитан на сибирские морозы

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший мэр Красноярска и нынешний депутат Госдумы Сергей Еремин протестировал российский городской кроссовер «Москвич 3» (перелицованный китайский JAC JS4) и раскритиковал его в своем аккаунте в Telegram.

Среди плюсов чиновник отметил расход топлива и хорошую езду автомобиля по трассе, однако заявил, что машина, по всей видимости, не рассчитана на сибирские морозы. По его словам, при температуре минус 20 градусов печка в машине работала на полную мощность, но «в салоне могло бы быть и потеплее». Причем если температура будет еще ниже, в салоне и вовсе будет «прохладненько», заключил Еремин.

Автоконцерн «Москвич» на бывшей производственной площадке Renault выпускает кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым и электродвигателем. Стоимость автомобилей составляет от 2,22 до 2,48 миллиона рублей. Третьей моделью в линейке стал «Москвич 6» — он представляет собой перелицованный китайский Sehol A5 Plus от JAC. Новый седан доступен на российском рынке в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес». Первый вариант обойдется покупателям в 2,626 миллиона рублей, второй — в 2,826 миллиона.

С момента запуска в 2022 году «Москвич» выпустил около 27 тысяч автомобилей, а в 2024 году на предприятии хотят выйти на уровень 50 тысяч автомобилей.

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      Мария Грушко
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