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18:38, 3 августа 2026Мир

Трамп обвинил власти Ирана в двуличии

Трамп назвал двуличными власти Ирана из-за отрицания ими переговоров с США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал двуличными власти Ирана из-за отрицания ими ведения переговоров с Соединенными Штатами. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, некоторые сказали бы "умоляют", начинаются переговоры, и в ближайшем будущем планируются новые, и при этом открыто и с гордостью заявляют, что никаких обсуждений не ведется, ничего не обсуждается, и они имеют дело только с "Оманом"», — говорится в публикации.

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