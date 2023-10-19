Названо количество выпущенных «Москвичей»

Завод «Москвич» с 2022 года выпустил 27 тысяч автомобилей

С момента запуска в 2022 году завод «Москвич» выпустил около 27 тысяч автомобилей. Об этом в интервью ТАСС заявил директор предприятия Александр Мигаль.

Он сообщил, что в следующим году планируется выпустить 50 тысяч машин. Также в 2024 году будет запущена сборка полного цикла, а в планах на 2025-й — выпуск электромобиля. Концерн уже наладил самостоятельную сварку кузовов. Мигаль назвал главным приоритетом для «Москвича» локализацию производства, чтобы меньше зависеть от курса валют.

В России открыто более 80 точек продаж автомобилей более чем в 50 городах. К концу года количество дилерских центров дорастет до 90. Пока основные объемы продаж приходятся на Москву и Санкт-Петербург, продажи также растут в Поволжье и на Урале.

Ранее Мигаль допустил снижение цен на автомобили бренда. Как сообщала пресс-служба концерна, цены на новый седан «Москвич 6» в комплектации «Комфорт» составят 2,336 миллиона рублей, а в версии «Бизнес» — 2,536 миллиона. Топовая версия лифтбека «Москвич 6» будет стоить от 2,97 миллиона рублей.