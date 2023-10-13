Названа стоимость самого дорогого «Москвича»

Топовая версия лифтбека «Москвич 6» будет стоить от 2,97 миллиона рублей

Автозавод «Москвич» раскрыл цены на топовую версию лифтбека «Москвич 6». Стоимость новых моделей указали на официальном сайте производителя.

Новинка от столичного автоконцерна будет оснащена полуторалитровым турбодвигателем мощностью 174 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. У машины будет цифровая приборная панель, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора и люк с электроприводом. Стоимость автомобиля будет начинаться от 2,97 миллиона рублей.

Также «Москвич» назвал стоимость модификации со 165-литровым двигателем мощностью 136 лошадиных сил с бесступенчатой трансмиссией CVT. Модель будет продаваться в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес», ее цена составит 2,62 и 2,82 миллиона рублей.

«Москвич 6» — третья модель в линейке концерна, она представляет собой перелицованный китайский Sehol A5 Plus от JAC. Также производитель выпускает кроссоверы «Москвич 3» с бензиновым и электродвигателем. Их стоимость составляет от 2,22 до 2,48 миллиона рублей.

Автодилеры ожидают начала поставок нового лифтбека «Москвич 6» в октябре-ноябре, однако окончательные сроки зависят от производителя. Сборка автомобилей стартовала в начале сентября. Седан с просторным салоном и большим багажником будет доступен в пяти цветах и трех комплектациях.