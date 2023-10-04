Названы сроки начала поставок лифтбека «Москвич 6»

Новый лифтбек «Москвич 6» поставят в автосалоны в октябре-ноябре

Московские автодилеры ожидают поставок нового лифтбека «Москвич 6» от «КамАЗа» в октябре-ноябре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

«Московские дилеры ожидают первые поставки в октябре-ноябре, но окончательные сроки зависят от производителя», — сообщили в ассоциации, отвечая на вопрос о дате начала поставок модели «Москвич 6» в автосалоны Москвы.

Ожидается, что цена автомобиля составит более 2 миллионов рублей, добавили в ассоциации.

4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин вместе с директором «КамАЗа» Сергеем Когогиным запустили серийную сборку модели «Москвич 6» — близнеца модели Sehol A5 Plus, которую выпускает китайская компания JAC. Седан с просторным салоном и большим багажником будет доступен в пяти цветах и трех комплектациях. В Autonews.ru уточняли, что «Москвич 6» с механической коробкой передач будет стоить 2,7 миллиона рублей, «автомат» — 3,1 миллиона.

В следующем году в производство планируется запустить еще две модели — «Москвич 5» и «Москвич 8». В настоящее время завод выпускает кроссовер «Москвич 3» и электрокар «Москвич 3е».