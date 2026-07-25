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17:22, 25 июля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о семье подозреваемого в гибели ребенка в Тольятти

РЕН ТВ: Жена сторожа, подозреваемого в гибели школьника в Тольятти, работает в церкви
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Соседка раскрыла подробности о семье сторожа, который подозревается в гибели 10-летнего ребенка в Тольятти. Интервью с ней публикует телеканал РЕН ТВ.

Женщина рассказала, что сторож, действия которого привели к смерти школьника, был всегда вежливым. По ее словам, он не злоупотребляет алкоголем, а его жена работает в церкви. Детей у супругов нет.

Собеседница телеканала добавила, что не может поверить в произошедшее.

23 июля сторож ресурсоснабжающей организации заметил на территории предприятия школьника. В момент, когда ребенок перебирался через забор, он схватил его, потащил на себя и насадил животом на штырь. После этого мужчина снял его с забора и понес в будку, сломав по пути ему ногу.

Позже сторожа арестовали. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Ранее стали известны подробности нападения мужчины на детский лагерь «Орленок» в Тыве.

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