Появились подробности нападения мужчины на детский лагерь в российском регионе

Мужчина, ворвавшийся в лагерь в Тыве, выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством

Мужчина, ворвавшийся в лагерь «Орленок» в Тыве, выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством. Подробности нападения раскрывает Telegram-канал «112».

«Я тебя убью, потом соседку, потом этого мальчика», — говорил детям напавший. В корпусе находились 16 школьников. Мужчина избил их деревянной палкой, у нескольких детей зафиксированы ушибы и ссадины.

Сторож на территории лагеря во время нападения отсутствовал — он отпросился с дежурства из-за недомогания.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Следователи также проведут проверку в отношении руководства лагеря.