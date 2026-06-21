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08:41, 21 июня 2026Силовые структуры

Мужчина проник в детский лагерь и избил детей в российском регионе

В Тыве мужчина проник в детский лагерь на озере Чагытай и избил детей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Республике Тыва мужчина пробрался в детский лагерь «Орленок» на озере Чагытай и избил несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД во «ВКонтакте».

Отмечается, что злоумышленник 2001 года рождения повредил мебель и причинил телесные повреждения несовершеннолетним. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Работники лагеря задержали мужчину и передали прибывшим сотрудникам полиции. «Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Свердловской области родители 10-летнего мальчика обратились к следователям после визита в детский лагерь в Алапаевске. Когда родители навещали сына, то обнаружили на его теле множественный синяки и телесные повреждения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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