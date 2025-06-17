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15:50, 17 июня 2025Силовые структуры

Россияне обратились к следователям после визита к сыну в детский лагерь

В Свердловской области завели дело из-за избиения ребенка в детском лагере
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Свердловской области родители 10-летнего мальчика обратились к следователям после визита в детский лагерь в Алапаевске. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Когда родители навещали сына, то обнаружили на его теле множественный синяки и телесные повреждения. Как оказалось, мальчика избили. Ребенку была оказана медицинская помощь, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности.

Делом заинтересовался лично председатель СКР Александр Бастрыкин, он потребовал доложить о ходе расследования обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что следователи проверят детский лагерь в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.

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