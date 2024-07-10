Российские следователи решили проверить детский лагерь из-за скандала с вожатыми

СК проверяет детский лагерь в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства

В Бурятии следователи проводят проверку в детском оздоровительном лагере после сообщений о нарушениях в его деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета (СК) России.

Основанием для проведения доследственной проверки стали жалобы в соцсетях и прессе о том, что в лагере «Зорька» на окраине Улан-Удэ детям позволяли мыться один раз в неделю, у одного вожатого заподозрили туберкулез, а его коллега домогался до девочек, уточняет РЕН ТВ.

Следователи проверят деятельность руководства лагеря на наличие признаков преступления, подпадающего под действие статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации лагеря.

9 июля сообщалось, что в республике Тува завели уголовное дело после массового отравления детей в детском лагере «Чагытай».