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14:36, 9 июля 2024Силовые структуры

После массового отравления в российском детском лагере возбудили дело

В республике Тува завели дело после массового отравления в детском лагере

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В республике Тува завели уголовное дело после массового отравления детей в российском детском лагере «Чагытай». Об этом во вторник, 9 июля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в детском оздоровительном лагере «Чагытай» во время первого сезона 2024 года отдыхали 165 детей в возрасте от 6 до 17 лет. После их возвращения домой родители с жалобами на ухудшение здоровья детей стали обращаться в инфекционную больницу. К настоящему моменту госпитализирован 31 ребенок с симптомами острой кишечной инфекции, еще троим назначено амбулаторное лечение. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 9 июля республиканское управление Роспотребнадзора сообщило, что 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Всего выявлено 19 случаев отравления, один ребенок лечится амбулаторно.

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      Владимир Седов
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