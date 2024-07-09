После массового отравления в российском детском лагере возбудили дело

В республике Тува завели дело после массового отравления в детском лагере

В республике Тува завели уголовное дело после массового отравления детей в российском детском лагере «Чагытай». Об этом во вторник, 9 июля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в детском оздоровительном лагере «Чагытай» во время первого сезона 2024 года отдыхали 165 детей в возрасте от 6 до 17 лет. После их возвращения домой родители с жалобами на ухудшение здоровья детей стали обращаться в инфекционную больницу. К настоящему моменту госпитализирован 31 ребенок с симптомами острой кишечной инфекции, еще троим назначено амбулаторное лечение. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 9 июля республиканское управление Роспотребнадзора сообщило, что 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Всего выявлено 19 случаев отравления, один ребенок лечится амбулаторно.

