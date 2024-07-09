Дети массово попали в больницу после отравления в российском лагере

В Туве 18 детей попали в больницу, отравившись в летнем лагере

В Туве 18 детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора на сайте.

По данным ведомства, всего выявлено 19 случаев отравления, один ребенок лечится амбулаторно.

О возможных причинах случившегося не сообщается. По факту отравления начали эпидемиологическое расследование.

Ранее в Бурятии десятки человек отравились роллами. Все заболевшие обедали в одном из кафе города Гусиноозерска или заказывали приготовленную там пищу на дом. Госпитализация потребовалась 15 россиянам, 10 из которых дети.