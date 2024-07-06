В Бурятии выросло число отравившихся едой из кафе

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 70 человек

Число людей, которые отравились едой из кафе в городе Гусиноозерске Республики Бурятия, выросло до 70. Об этом сообщила прокуратура региона, передает РИА Новости.

«В инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести. По результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех пациентов взяли бактериологический анализ. Для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места.

Массовое отравление произошло в одном из кафе Гусиноозерска. Предварительно, у пострадавших — острая кишечная инфекция. Отравившиеся жаловались на боли в животе, тошноту и высокую температуру.

Одна из пострадавших рассказала, что жители Гусиноозерска давно жаловались на антисанитарию и тараканов в кафе японской кухни, где произошло массовое отравление.