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16:30, 6 июля 2024Россия

В Бурятии выросло число отравившихся едой из кафе

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 70 человек

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Число людей, которые отравились едой из кафе в городе Гусиноозерске Республики Бурятия, выросло до 70. Об этом сообщила прокуратура региона, передает РИА Новости.

«В инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести. По результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что у всех пациентов взяли бактериологический анализ. Для обратившихся в инфекционном отделении больницы развернули дополнительные места.

Массовое отравление произошло в одном из кафе Гусиноозерска. Предварительно, у пострадавших — острая кишечная инфекция. Отравившиеся жаловались на боли в животе, тошноту и высокую температуру.

Одна из пострадавших рассказала, что жители Гусиноозерска давно жаловались на антисанитарию и тараканов в кафе японской кухни, где произошло массовое отравление.

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      Даниил Иринин
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