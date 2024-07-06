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09:28, 6 июля 2024Россия

В российском городе произошло массовое отравление детей

Babr Mash: в кафе Гусиноозерска отравились 22 человека, из них 13 — дети

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Республике Бурятия произошло массовое отравление в одном из кафе города Гусиноозерска. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«Предварительно, у пострадавших — острая кишечная инфекция. Симптомы одинаковые: боли в животе, тошнота и высокая температура», — отмечается в публикации.

По данным канала, суммарно в заведении общественного питания отравились 22 человека, из них 13 — дети. Десять граждан, в числе которых восемь несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальные лечатся дома.

По факту произошедшего прокуратура республики проводит проверку.

Ранее стало известно о массовом отравлении водой в Буйнакске в Дагестане. Было возбуждено уголовное дело в отношении МУП «Буйнакскводоканала». На фоне этого мэр Исламудин Нургудаев, возглавлявший город с 2017 года, досрочно ушел в отставку.

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      Екатерина Грищенко
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