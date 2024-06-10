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13:38, 10 июня 2024Силовые структуры

После отравления сотни людей в российском городе завели уголовное дело

В Буйнакске следователи завели дело после отравления почти 300 человек

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В дагестанском Буйнакске следователи завели уголовное дело после отравления почти 300 местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ в отношении МУП «Буйнакскводоканала».

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По версии следствия, с 7 по 10 июня в больницы Буйнакска обратились жители города с признаками отравления, некоторые из них госпитализированы. Обратившимся поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Установлено, что все они употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям.

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились около 270 человек. Свыше 30 человек, в том числе 21 ребенок, оказались госпитализированы.

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