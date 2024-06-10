В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

В Буйнакске почти 300 человек обратились к врачам с признаками кишечной инфекции

В дагестанском Буйнакске сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами. Об этом пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил ТАСС.

За медицинской помощью обратились более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек, в том числе 21 ребенок, госпитализированы.

Роста числа заболевших нет, подчеркнул Аримов. «Ситуация на контроле у главы города и регионального Минздрава. Все силы и средства имеются для оказания помощи», — добавил он.

По факту массового отравления горожан начато эпидемиологическое расследование. Администрация Буйнакска призвала жителей до окончания выяснения причин употреблять только кипяченую воду, а также обрабатывать ею фрукты и овощи. «В настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага», — говорится в Telegram-канале администрации.

Ранее в Калининграде 33 человека отравились пищей из сервиса доставки. У них обнаружили сальмонеллез.