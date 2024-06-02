Россияне массово отравились едой из сервиса доставки здорового питания

В Калининграде 33 человека отравились едой из сервиса доставки здорового питания

В Калининграде люди массово отравились едой из сервиса доставки здорового питания. Об этом сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

Сальмонеллез обнаружили у 33 россиян. Среди пострадавших оказались ребенок и подросток. В настоящий момент в инфекционном стационаре находится 21 человек.

Специалисты надзорного ведомства выяснили, что жители города заказывали еду в сервисе доставки здорового питания Musli39. О запуске работы своей компании индивидуальный предприниматель Артем Подкорытов не уведомлял Роспотребнадзор. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарных норм, связанные с хранением продукции и условиями ее приготовления.

Работу компании приостановили. «К приготовлению продукции и ее доставке привлечены лица, не имеющие медицинских книжек, не проходившие медицинское обследование», — уточнили сотрудники ведомства.

Ранее сообщалось, что в Калининграде семь человек госпитализировали после употребления роллов из ресторана «Якитория». Шесть клиентов съели блюдо в заведении, а один заказал доставку на дом. У всех заболевших выявили сальмонеллез.