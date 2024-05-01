Россияне массово отравились роллами из ресторана

Mash: в Калининграде госпитализировали семь человек после употребления роллов

В Калининграде семь человек госпитализировали после употребления роллов из ресторана «Якитория». Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

Известно, что шесть человек ели роллы в заведении, а один заказал доставку на дом. У всех почувствовавших недомогание выявили сальмонеллез. Симптомы отравления появились у россиян через сутки после употребления испорченной еды.

После массового отравления Роспотребнадзор опросил заболевших, взял пробы еды в заведении и обследовал персонал. По результатам проверки выявлены нарушения санитарных норм. Ресторан временно закрыт.

Ранее в Новосибирске 14 человек обратились в больницу после отравления роллами. Все пациенты употребили роллы, которые заказали в службе доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз. После массового отравления деятельность филиала службы была приостановлена.