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16:22, 1 мая 2024Россия

Россияне массово отравились роллами из ресторана

Mash: в Калининграде госпитализировали семь человек после употребления роллов

Фото: Ron Sinda / Unsplash

В Калининграде семь человек госпитализировали после употребления роллов из ресторана «Якитория». Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

Известно, что шесть человек ели роллы в заведении, а один заказал доставку на дом. У всех почувствовавших недомогание выявили сальмонеллез. Симптомы отравления появились у россиян через сутки после употребления испорченной еды.

После массового отравления Роспотребнадзор опросил заболевших, взял пробы еды в заведении и обследовал персонал. По результатам проверки выявлены нарушения санитарных норм. Ресторан временно закрыт.

Ранее в Новосибирске 14 человек обратились в больницу после отравления роллами. Все пациенты употребили роллы, которые заказали в службе доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз. После массового отравления деятельность филиала службы была приостановлена.

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      Мария Рюрикова
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