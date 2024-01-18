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08:24, 18 января 2024Россия

В российском городе 14 человек отравились роллами

В Новосибирске 14 человек обратились в больницу после отравления роллами

Фото: Andrey Turusov / Russian Look

В Новосибирске 14 человек обратились в больницу после отравления роллами. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора в российском регионе.

Собеседница агентства пояснила, что лабораторные анализы горожан еще находятся в работе.

Все пациенты употребили роллы, которые заказали в службе доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз Новосибирска. После массового отравления деятельность филиала службы была приостановлена.

Специалисты новосибирского Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование в отношении предприятия.

Ранее сообщалось, что в Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом, четверых спасти не удалось, среди них двое детей.

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      Анна Щербакова
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