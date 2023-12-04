В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом

В Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом, четверых спасти не удалось

В Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Четверых человек, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

ЧП произошло утром 4 декабря в Симферопольском районе республики. Иных подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Кировской области 16 школьников были госпитализированы после того, как они пообедали пловом в школьной столовой. Пострадали дети в возрасте от семи до десяти лет. После инцидента в школе была начата проверка, работу столовой приостановили.