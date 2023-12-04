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11:10, 4 декабря 2023Россия

В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом

В Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом, четверых спасти не удалось

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму 11 человек отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Четверых человек, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

ЧП произошло утром 4 декабря в Симферопольском районе республики. Иных подробностей происшествия не приводится.

Ранее в Кировской области 16 школьников были госпитализированы после того, как они пообедали пловом в школьной столовой. Пострадали дети в возрасте от семи до десяти лет. После инцидента в школе была начата проверка, работу столовой приостановили.

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      Алан Босиков
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