Участнику бандитской расправы над вице-мэром российского города огласили срок

Суд приговорил к 9 годам колонии Зайцева за участие в убийстве вице-мэра Новосибирска

Новосибирский районный суд Новосибирской области приговорил к девяти годам лишения свободы члена банды «Труновские» Виталия Зайцева за участие в расправе над вице-мэром Новосибирска Игорем Беляковым в 2001 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С учетом предыдущего приговора осужденный получил наказание сроком 20,5 года заключения в колонии строгого режима.

В суде Зайцев полностью признал вину в совершении преступления. Его судили в особом порядке в связи с заключением соглашения о сотрудничестве, пишет «Коммерсантъ».

Покушение на вице-мэра произошло 7 августа 2001 года по заказу, как считает следствие, главаря банды «Труновские» Александра Трунова. Мотивом стала личная неприязнь, вызванная тем, что Беляков якобы обещал «труновским», крышевавшим торговцев самого крупного в Сибири муниципального предприятия «Вещевой рынок», ввести их представителя в состав его акционеров, но не сдержал своего обещания.

Резонансное преступление было раскрыто в 2024 году. По версии следствия, киллер банды Сергей Камарницкий разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», сообщник Ринат Ганеев увез его с места преступления, Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а после распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был открыт огонь по вице-мэру.

Ганеев, как и Зайцев, пошел на сотрудничество со следствием. Трунов, отбывающий 22-летний срок за создание преступного сообщества и заказные расправы, отрицает причастность к покушению на Белякова.