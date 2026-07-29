Украинский олимпийский чемпион оценил наказание от Зеленского из-за участия в шоу Навки

Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии из-за участия в шоу Навки

Украинский фигурист, олимпийский чемпион Игр-1992 Виктор Петренко отреагировал на лишение стипендии президентом Украины Владимиром Зеленским за участие в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Его слова приводит Sport24.

«Честно, был удивлен. Но я занимаюсь фигурным катанием, а не политикой», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что покинул Федерацию фигурного катания Украины еще в 2020 году.

Зеленский лишил Петренко стипендии в августе 2022 года. В указе главы государства говорится, что причиной стало выступление спортсмена на ледовом шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки в июле 2022 года.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.